La future chaîne 100% foot de Mediapro se dévoile un peu plus, “discussions avancées” avec Orange, Free, SFR, Bouygues et Canal+

Premier diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2 à compter de la saison prochaine, Mediapro lancera sa chaîne 100% foot le 25 juillet prochain et compte mettre le paquet en matière de distribution et d’innovation.

Le lancement de la chaîne 100% foot du futur diffuseur de 80% des matchs de Ligue 1 sur la période 2020-2024 se précise et ses contours se dessinent petit à petit. Julien Bergeaud, directeur général de Mediapro France a annoncé ce mercredi lors d’une conférence de presse avoir déposé son dossier de demande de convention au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA). Parmi les nouvelles informations, la chaîne sera bien entendu linéaire avec une diffusion 24/7 et disposera de huit canaux événementiels, avec des sessions de rattrapage ainsi que des magazines à retrouver toute la semaine. Le tarif indicatif est confirmé, il sera de 25€ par mois. Une offre particulièrement “attractive” selon le directeur général comparée aux prix actuels. Selon ses calculs, il faut aujourd’hui dépenser 49,90€/mois pour accéder à l’intégralité de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Une date de lancement a également été dévoilée : « notre point de départ sera le 25 juillet avec notre premier match de Ligue 2. Nous sommes en train de finaliser certains détails. »

Côté diffusion, Mediapro ne change pas de fusil d’épaule et l’assure : “Nous serons distribués sur tous les distributeurs qui le souhaitent et nous allons également adresser tous les nouveaux usages, tous les terminaux, tous les moyens de diffusion en OTT.”

Pour le moment, le nouvel arrivant est en “discussions avancées” avec les distributeurs traditionnels à savoir Orange, Free, SFR, Bouygues et Canal+, mais aussi avec les GAFA. “Donc nous aurons certainement une distribution qui sera innovante par rapport à ce que vous avez pu connaître jusqu’à présent autour des chaînes de télévision sportive”, poursuit Julien Bergeaud.

Autre volonté, celle de magnifier le produit, le jeu et l’action. On le sait, Mediapro souhaite doubler le nombre de matches produits en 4K, avec des nouvelles caméras et des angles de vision totalement innovants. Ces dernières ” seront fixées en altitude, pour avoir une vision aérienne en totale immersion sur le jeu, mais aussi situées derrière les buts pour avoir une vision à 180 degrés”, précise enfin le directeur général de Mediapro France. Par ailleurs, les meilleures actions des affiches seront disponibles en multiview, et des statistiques précises seront accessibles en temps réel.

Reste également à connaître son nom, Mediapro a tenu à garder le secret pour le moment. Objectif, atteindre 3,5 millions d’abonnés.

Source : Footmercato