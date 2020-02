Orange s’associe à Bouygues Telecom et SFR pour créer Mobile ID, une nouvelle offre de services multi-opérateurs simple et sécurisée

Issue d’une collaboration inédite entre Orange, SFR et Bouygues, Mobile ID est une solution “multi-opérateurs” nationale simplifiant et sécurisant les phases d’identification ou de création de comptes clients en ligne.

“Avec Mobile ID, les opérateurs s’offrent de limiter la fraude à l’identité, d’optimiser la création de comptes en ligne et de fiabiliser l’identification des utilisateurs, le tout grâce aux données qu’ils possèdent, dans le respect du consentement de leurs clients” résume Orange, un des acteurs moteurs de cette nouvelle solution dans l’hexagone.

Partant du postulat qu’en 2020 un internaute crée encore dix à vingt comptes client chaque année, l’opérateur constate que les parcours sont trop complexes ; “35 % d’achats sont abandonnés à cause de l’inscription en ligne, et le piratage des comptes reste l’une des principales voies de fraude”. Par conséquent, l’identification devient l’un des enjeux de la décennie pour l’expérience utilisateur.

“Face à des acteurs comme Apple ou Facebook, qui ne sont aujourd’hui pas en mesure de certifier l’identité de leurs utilisateurs, un opérateur comme Orange peut capitaliser sur des données fiables, vérifiées, et d’un haut niveau de complétude”, soutient l’opérateur historique.

Plus concrètement, Mobile ID est une offre grand public mais aussi à destination des entreprises regroupant quatre produits : “Form ID pour remplir automatiquement un formulaire en ligne, Home Verify pour obtenir instantanément un justificatif de domicile, Match ID pour contrôler la cohérence des informations fournies par un utilisateur et Sim Verify pour gérer le risque lié aux fraudes à la carte SIM”.

Ainsi, l’utilisateur passera par trois séquences : l’identification, le consentement en conformité avec le RGPD, la récupération et le partage des données.

Frederic Reboulleau, Directeur produits Data et IA chez Orange, a notamment initié le projet dans le Groupe. Il explique : “Les deux enjeux étaient d’améliorer l’expérience client et de donner au client la confiance nécessaire pour partager ces données. Cela se traduit principalement dans les moyens d’authentification et de consentement. On ne peut pas prétendre simplifier la vie d’un utilisateur et lui demander un identifiant et un mot de passe, qu’il ne connaît pas la plupart du temps.”

Avec Mobile ID, le client recevra un SMS avec un code d’identification quand il est connecté en Wifi et il est automatiquement authentifié sur le réseau opérateur lorsqu’il est sur son mobile en 3G/4G. En ce qui concerne la sécurité, “l’enrichissement par le réseau implique un cloisonnement de l’authentification, dédiée uniquement au partage des données afin d’éviter les malversations qu’une authentification générale rend possibles”, indique Orange.

Coopération avec Bouygues et SFR

Le développement de Mobile ID a été rendu possible grâce à un travail commun inédit entre opérateurs. “Cette technologie est déjà partiellement utilisée en Amérique du Nord. Nous nous sommes tournés vers des partenaires d’AT&T pour nous accompagner sur le continent européen. Une fois montés en maturité, nous avons démarché Bouygues Télécom et SFR afin de partager nos connaissances. Nous voulions entamer une collaboration pour faire émerger cette technologie. Car c’est là l’enjeu de Mobile ID, au-delà des défis techniques : évangéliser le marché. Pour cela, il fallait rassembler les acteurs et créer un écosystème”, confie enfin Frederic Reboulleau. L’opérateur historique envisage également de développer la technologie de Mobile ID ailleurs en Europe.