Malware sur Android: 24 applications populaires mettent en danger les données personnelles des utilisateurs

Un nouveau rapport vient de tomber mettant en cause 24 applications siphonnant les données personnelles des utilisateurs. Elles totalisent presque 400 millions de téléchargements.

Le rapport émane de VPNPro et met en cause plus d’une vingtaine d’applications disponibles sur le Play Store d’Android. Ces applications ont été développées par une firme chinoise nommée Shenzhen HAWK et couvrent plusieurs domaines : la météo, la photo, les calendriers et bien d’autres encore…

Ces applications, d’après VPNPro qui a relayé l’alerte ,”demandent énormément de permissions“, ce qui peut mettre les données privées des utilisateurs en danger. Les suspicions sont d’autant plus renforcées du fait que cette entreprise a déjà été mise en cause pour des pratiques similaires. Réunies, ces applications totalisent plus de 382 millions de téléchargements sur le store de Google.

La liste des applications est la suivante : SuperCleaner, SuperBattery, Virus Cleaner 2019, Hi Security 2019, Hi VPN Free VPN, Hi VPN Pro, NetMaster, CandyGallery, File Manager, Sound Recorder, Joy Launcher, Turbo Browser, Weather Forecast, Calendar Lite, Candy Selfie Camera, Private Browser, World Zoo, Puzzle Box, Word Corssy, Soccer Pinball, Digg it, Laser Break, World Crush et Music Roam. Il est donc recommandé de les désinstaller, Google n’ayant pas encore pris de mesures pour supprimer ces applications du Play Store. Cependant, la firme de Mountain View a affirmé qu’elle analyserait la situation et agira si elle l’estime nécessaire.