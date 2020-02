Smartphones Android : le classement des modèles les plus performants

Le benchmark AnTuTu publie tous les mois ses classements des smartphones Android les performants. Voici ceux pour le mois de janvier 2020.

Il y a tout d’abord le classement pour les smartphones haut de gamme. Le podium est occupé par Vivo avec ses modèles iQOO Neo 855, iQOO Pro 5G et Nex 3 5G. De la 4e à 10e place, on retrouve les OnePlus 7T Pro, OnePlus 7T, Asus ROG Phone 2, Realme X2 Pro, Honor V30 Pro 5G, Oppo Reno Ace et Huawei Mate 30 Pro 5G. Hormis ceux de marque Huawei et Honor qui font logiquement appel au chipset maison Kirin 990, les smartphones de ce Top 10 s’équipent des puces Snapdragon 855 et Snapdragon 855+. D’ici peu, avec la proximité du MWC, on devrait voir arriver des smartphones équipés de la nouvelle puce haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 865. Voilà qui promet un classement différent.

Il y a ensuite le classement pour les smartphones milieu de gamme. Cette fois-ci, Qualcomm n’est plus très seul. Il se retrouve en concurrence avec MediaTek et Samsung. Sa récente puce Snapdragon 765G se retrouve dernière les chipsets Dimensity 1000L et Exynos 980 à bord des Oppo Reno3 5G et Vivo X30 Pro 5G. On retrouve également la puce Kirin 810 dans les smartphones Honor 9X, Huawei nova 6 SE et Honor 20S.

Soulignons qu’il s’agit là de classements reposant sur les performances brutes qui ne suffisent pas à définir l’expérience côté utilisateur. D’autres paramètres sont en effet à prendre en compte comme la qualité de l’écran, les performances réseau, l’autonomie ou l’interface logicielle.