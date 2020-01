Iliad annonce officiellement le lancement de sa première offre commerciale 5G en Italie dans l’année

Lors d’une réunion avec la presse, le président d’Iliad Italia, a annoncé qu’il prévoyait bien de se lancer dans la 5G cette année.

Benedetto Levi, PDG d’Iliad Italie, l’a affirmé : Iliad lancera son offre commerciale 5G cette année. Après des enchères ayant atteint des montants astronomiques pour l’achat des fréquences 5G en Italie, où l’opérateur italien a investi presque 1.2 milliards d’euros sur les plus de 6.5 milliards d’euros investis par tous les opérateurs en 2018, l’opérateur proposera bien une offre donnant accès à la nouvelle génération de réseaux mobiles cette année.

Le réseau de l’opérateur continue de se développer sur le territoire italien, avec 3500 sites équipés à la fin du mois de décembre 2019, dont 2250 sites activés 4G activés depuis son lancement en 2018 d’après nos confrères d’UniversoFree. Si Benedetto Levi a annoncé qu’Iliad lancerait son offre, rien n’a été précisé concernant l’offre en elle-même ni la date de lancement. On peut cependant s’attendre à un lancement au deuxième semestre. Une précision a été tout de même apporté : Iliad a opposé son projet à ses concurrents, proposant une couverture partielle dans quelques villes alors que peu de smartphones compatibles sont proposés. Ainsi Iliad Italia ne veut pas précipiter les choses concernant son lancement de sa première offre 5G.

Il reste encore à voir ce que proposera Iliad face à ses concurrents. A titre d’exemple, l’opérateur TIM propose sur son site trois offres 5G, ou presque. Une première offre “Advance 4.5G” proposant 40Go avec des débits jusqu’à 700 Mbps en download pour 19.99€/mois, une offre 5G avec 50Go et un débit allant jusqu’à 2Gbps pour 29.99€/mois et enfin son offre TOP, qui propose 100Go et toujours un débit allant jusqu’à 2Gbps, ainsi qu’une assistance dédiée pour 49.99€/mois.

Pour rappel, lors des enchères de 2018, Iliad a obtenu les fréquences suivantes : 10 MHz dans la bande de fréquences 700 MHz, 20 MHz dans la bande de fréquences 3,6-3,8 GHz et 200 MHz dans la bande de fréquences 26,5-27,5 GHz..