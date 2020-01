Technologies utilisées par Free : focus sur la messagerie vocale visuelle

Avec le petit dico des technologies utilisées par Free, c’est l’occasion d’approfondir vos connaissances du monde des télécoms et, par extension, des nouvelles technologies. Chaque semaine, un terme expliqué. Aujourd’hui, parlons de la messagerie vocale visuelle.

Comme Bouygues Telecom, Orange et SFR, Free propose la fonction de messagerie vocale visuelle. Activable ou désactivable depuis l’espace abonné, celle-ci est gratuite. Mais qu’est-ce donc ?

Pendant longtemps, il fallait nécessairement composer un numéro spécial pour joindre un service vocal, puis naviguer dans des menus à l’aide des touches du clavier, pour accéder aux messages vocaux et les écouter.

Les opérateurs proposent une seconde solution, plus simple avec la messagerie vocale. Grâce à une fonction directement intégrée dans le système d’exploitation ou grâce à une application à récupérer, tout se passe depuis l’écran du smartphone. Plus besoin de composer le 666 dans le cas de Free, par exemple. Bien plus pratique, en somme.

Les messages disponibles dans la messagerie vocale sont en effet regroupés sous la forme d’une liste avec toutes les informations relatives (nom du contact ou son numéro, date et durée du message), mais peuvent également être archivés. On peut ainsi retrouver et consulter directement celui que l’on souhaite, mais aussi faire le ménage assez simplement dans cette liste ou encore modifier l’annonce d’accueil.