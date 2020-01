Google prépare la traduction en temps réel de vos conversations sur Android

Google Traduction n’a pas fini de s’étoffer : une nouvelle fonctionnalité est en préparation permettant de traduire directement vos conversations et ce en temps réel.

La firme de Mountain View veut repousser de plus en plus la barrière de la langue. Lors d’une démonstration à San Francisco, Google a ainsi fait la démonstration d’une fonctionnalité ,encore au stade de prototype, permettant une traduction en temps réel.

Le principe est ridiculement simple : dites ce que vous avez à dire et Google le traduira directement dans la langue que vous souhaitez. Cependant, la mise en place est bien moins simple. Cette nouveauté nécessitera notamment une connexion internet lors de son lancement, afin de faciliter la traduction en temps réel, tout en se basant sur une intelligence artificielle s’améliorant avec le temps.

C’est encore uniquement un projet, aucune date n’a été annoncé mais Google a déjà une idée précise du fonctionnement de cette nouveauté d’après The Verge. Le programme analysera ainsi toute votre phase au fur et à mesure de votre prononciation, puis ajoutera de la ponctuation, changera quelques mots cependant le contexte de la phrase pour une retranscription proche de ce que vous souhaitiez exprimer. Google souhaite que cette traduction se fasse tant en texte, qu’en audio et en temps réel. Cependant, cette fonctionnalité ne prendra pas en compte les fichiers audios déjà enregistrés, seulement le son arrivant via le micro de votre smartphone, du moins au début.

Dans un monde où l’échange est de plus en plus facilité, la dernière barrière est la langue, notamment à l’oral. Avec cette nouvelle fonctionnalité, qui arrivera “à l’avenir” sur les smartphones Android, cette dernière barrière pourrait donc bientôt tomber.