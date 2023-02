Free attendu au tournant, le jeu dangereux de Netflix… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Oqee doit encore faire un petit effort

Free a déployé une nouvelle version de son application permettant l’accès aux chaînes de votre abonnement Freebox sur les appareils mobiles. Disponibles sur les appareils Apple (à partir d’iOS 12) et Android (Android 7.1 et plus), ces mises à jour ajoutent l’accès aux services de vidéo à la demande directement sur Oqee. Mais une nouveauté récemment intégrée à ces versions mobiles manque encore à l’appel sur nos grands écrans, on attend en effet les favoris sur téléviseur et player Pop. Encore un peu de patience !

L’eSIM est là, mais attention aux galères !

Les abonnés Free Mobile peuvent désormais commander une eSIM directement sur leur Espace Abonné. Nous avons ainsi publié les étapes à suivre jusqu’à l’activation. Attention cependant lors de l’activation à bien lire les consignes et surtout à s’assurer d’avoir le bon code PIN pour l’activer !

Netflix prend un sacré risque avec son envie de lutter contre le partage de compte

En amont du lancement de son offre de partage de compte payant à partir du mois d’avril, Netflix a publié dans sa FAQ en début de semaine de nouvelles règles obligeant les abonnés à vérifier leurs appareils domestiques tous les mois afin de rester lier au compte principal, tout en bloquant les appareils extérieurs au foyer, de quoi les encourager à à créer leur propre compte, sans plus d’explication. Finalement, ces nouvelles limitations ont été supprimées de la page web dédiée de Netflix le mercredi 1er février. Selon un porte-parole du géant américain, ces règles sont en réalité actuellement en place seulement dans quelques pays, mais pas en France, ni ailleurs. Mais la volonté même de faire payer pour le partage de compte est loin de faire l’unanimité. La plateforme en est par ailleurs consciente, en prévoyant des désabonnement une fois sa mesure mise en place. Il reste à voir à quel point le départ des abonnés sera massif ou non…

Internet de plus en plus présent, pour le meilleur comme le pire ?

L’Arcep a publié la semaine dernière les résultats du Baromètre du numérique, une étude annuelle réalisée par le CREDOC sur la diffusion des équipements numériques et l’évolution de leurs usages. Il en ressort notamment que 58% des Français déclarent ne pas pouvoir se passer d’internet plus d’une journée sans que cela leur manque en 2022, ils étaient 18% en 2011. Différents services ont été notés comme les plus indispensables par cette majorité. D’autres usages peuvent cependant être bien plus importants pour certains internautes.

Quant à la notion même de manque lié au numérique, beaucoup s’interrogent sur l’impact qu’à ce domaine dans nos vies.

Le service X de Free rend créatif

Free vient de lancer son service Frissons Extrêmes sur la Freebox Pop, dans la rubrique VOD d’OQee. Il s’agit d’un service de VOD illimitée, à l’image de Netflix, à ceci près qu’il propose des vidéos pour adultes. Il s’agit de vidéo X pour la plupart mais également de vidéos de sports extrêmes, ce qui est très pratique pour justifier un abonnement à ce service, en assurant être fan de sports extrêmes. Avec un sujet assez grivois, forcément, les commentaires ont été l’occasion pour nos lecteurs de faire part de leurs bons mots.

