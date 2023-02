Free lance une nouvelle mise à jour d’Oqee sur Apple TV

La VOD et SVOD sont à présent disponibles dans le menu principal pour les abonnés Freebox utilisant Oqee une Apple TV.

Une mise à jour 1.120.1 de l’application Ooqee by Free est disponible sur Apple TV à partir de tvOS 13. Comme sur iOS et Android il y a quelques jours, cette nouvelle version déploiement progressif apporte une amélioration : “La VOD (vidéo à la demande) et SVOD (service d’abonnement) sont maintenant disponibles sur tvOS via le menu principal”, annoncent les développeurs.

Disponible en mobilité pour tous les abonnés Freebox, l’application Oqee permet d’accéder jusqu’à 550 chaînes TV en direct dont 220 incluses mais aussi au Replay inclus ainsi qu’à des fonctions avancées comme le contrôle du direct, start-over, et l’enregistrement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox