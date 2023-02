Les internautes se lâchent sur les réseaux : la galère de la migration chez Free, carton rouge pour SFR, Bouygues Telecom abuse

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu la semaine dernière.

20 appels en 4jours, le coup de gueule d’un Twittos face démarchage abusif de SFR.

Certains techniciens fibre sont talentueux. Travail d’orfèvre.

Si Free bien relancé les migrations en début d’année ver ses offres premium, certains abonnés Révolution sont encore privés de bascule vers l’offre Delta. Un seul et même message d’information est affiché depuis deux mois pour cette abonnée, prête pourtant à payer plus chère. Les problèmes de stock persistent.

Ça fait 2 mois que j’essaye plusieurs fois par jour de faire la migration Freebox pour ma grand mère (révolution vers Delta) 😡 Visiblement @free @Freebox ne veulent pas qu’elle paye plus cher. Doit-on résilier ? La hotline ose même dire que c’est pareil pour les nvx abonnés pic.twitter.com/Fa2gCueaPJ — Thomas SOLTYS (@thomassoltys) February 6, 2023

C’est bien connu, les chats s’amourachent des Freebox. Nouvelle idylle en images avec la Freebox Révolution.

elle aime trop le freebox elle pic.twitter.com/cbpeiFCLxk — aymen’🧩🇨🇨 (@aymxnnn_) February 4, 2023

Augmenter de 60 Go le forfait d’un abonné à une offre 120 Go pour 3€ de plus par mois à l’heure où la consommation de data moyenne en France n’excède pas 15 Go/mois, Bouygues Telecom a le don de se mettre à dos ses clients. Heureusement, ils peuvent refuser cette modification à condition d’avoir lu le dit courriel.

Bonjour @bouyguestelecom. Ça va la vente forcée ? Vous n'avez pas honte ? Vous êtes au courant que c'est parfaitement illégal et évidemment non-éthique ? Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder cela de près, @dgccrf, @BrunoLeMaire ? pic.twitter.com/ilm3ioyLob — Outofnone (@Outofnone1) February 1, 2023

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox