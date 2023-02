Forfaits mobile : l’UFC-Que Choisir donne ses astuces pour contrer les augmentations de prix

Comment réussir à slalomer face aux hausses de tarifs généralisées en cours chez Orange, Bouygues Telecom ou SFR ? L’association de consommateurs donne quelques pistes à explorer pour faire des économies sur son forfait mobile.

Comment aborder les forfaits mobiles à l’heure où la majorité des opérateurs justifient des hausses de tarifs par l’inflation et les coûts d’exploitation de plus en plus chers ? L’UFC-Que Choisir a publié sur son site web quelques conseils pour changer d’offre et ainsi compenser cette hausse, voir faire des économies.

La curiosité et l’audace peuvent payer

L’association de consommateurs pointe notamment du doigt certaines offres de la part des opérateurs qui ne sont pas vraiment mises en avant. Il cite par exemple le cas du forfait Source de Bouygues Telecom, ayant l’avantage de proposer 10€/mois pour 40Go en plus d’être “responsable et solidaire”. En effet, la data non consommée sera convertie en aide financière à une association. Il faut cependant connaître le forfait pour s’y inscrire, puisqu’il est absent du catalogue d’offres mises en avant par la filiale de Bouygues et ne peut se trouver que sur Sourcemobile.fr.

Une des solutions, un peu plus hasardeuse mais pouvant aboutir à une belle promotion, est de contacter directement le service résiliation de son opérateur. En effet, en négociant un petit peu, notamment si vous avez plusieurs offres chez lui, vous pouvez obtenir une ristourne de sa part ou une offre plus alléchante. Parfois sans contrepartie, parfois en échange d’un engagement d’un an.

De plus, il n’y a pas que les quatre grands opérateurs sur le marché. Les MVNO et opérateurs alternatifs peuvent également proposer des offres intéressantes. L’UFC-Que Choisir cite en exemple des forfaits 50Go à 9.99€/mois chez Coriolis, Prixtel, La Poste Mobile et CDiscount Mobile, tout en rappelant que le réseau utilisé est généralement celui d’Orange, Bouygues ou SFR.

Moins de data pour moins de dépenses

La sobriété peut également être vertueuse pour votre porte-monnaie. L’association rappelle en effet que des forfaits pour ceux n’utilisant que très peu l’accès à Internet de leur smartphone n’ont pas forcément intérêt à s’abonner à une offre avec des enveloppes de data mirobolantes. Des offres moins onéreuses avec 1Go voire moins existent chez la plupart des opérateurs et si “cette limite risque d’être vite atteinte, en gérant scrupuleusement sa consommation, c’est jouable (en limitant le recours aux applications utilisant des données, en bloquant les mises à jour automatiques, en se connectant dès que possible au wi-fi, en se passant de streaming, etc.)” explique Que Choisir.

L’association rappelle par ailleurs qu’il est généralement possible d’acheter des recharges une fois le plafond atteint, avec des prix avoisinant 2€ le Go supplémentaires. Elle indique par ailleurs que dans le cas du forfait Free Mobile à 2€, les dépassements sont facturés automatiquement même si le prix est jugé “raisonnable”. Elle indique également la possibilité d’opter pour l’option booster, faisant passer votre offre à 6.99€/mois pour 1Go de data et les appels illimités.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox