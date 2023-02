En images : Free Mobile couvre 500 000 spectateurs avec sa 3G, 4G et 5G lors d’une course mythique

Comme en 2022, Free Mobile va renforcer cette année la couverture mobile de l’Enduropale du Touquet Pas-de-Calais . Une antenne provisoire 3G, 4G et 5G attend les spectateurs.

Renforcer la couverture mobile 4G lors d’un festival, un événement sportif, une foire ou un salon, les opérateurs savent faire. Orange propose par exemple sa solution 4G Event afin d’apporter de la capacité réseau quand elle n’existe pas, ou de densifier la couverture d’un lieu événementiel pour répondre à un afflux d’utilisateurs.

De son côté, Bouygues Telecom installe régulièrement des antennes-mobiles ou son camion 4G. Cela a notamment été le cas lors de festivals comme Lollapalooza, Soliday, Rock-en-Seine, Main Square Festival, les Eurockéennes, les Francofolies ou encore le Hellfest. De son côté, Free Mobile a notamment proposé sa 3G, 4G et 5G grâce des camions alimentés en fibre optique 10G pour la collecte lors du festival des Vieilles Charrues en juillet 2022, ou encore lors de Rock-en-Seine en août dernier.

Cette fois, l’ex-trublion va renforcer pour le deuxième année consécutive la couverture mobile de l’Enduropale du Touquet Pas-de-Calais qui se tien du 03 au 5 février, annonce le compte officiel Free_1337 sur Twitter. A cette occasion, l’opérateur a installé une antenne provisoire (3G/4G/5G). Cette installation propose notamment la fréquence 3,5 GHz. De quoi permettre une connectivité optimale lors de cette course motocycliste. L’opérateur le rappelle : “L’Enduropale, c’est 500.000 spectateurs attendus avec 2.700 pilotes et son parcours de 13 km en 2 ou 4 roues. La finale du Championnat de France des Sables et le lancement de la 1ère épreuve de la 1ère coupe du monde FIM de courses sur sable s’y déroulent également.”

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox