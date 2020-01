Après Free, Amazon Channels débarque chez SFR

Avec l’arrivée d’Amazon Prime en option dans les offres d’SFR, c’est aussi le service Amazon Channels qui est disponible.

Le partenariat entre SFR et Amazon continue de prendre forme, hélas sans tarif préférentiel pour les abonnés premium de l’opérateur au carré rouge. Annoncé en août dernier, l’accord autour de l’arrivée d’Amazon Prime dans les offres d’SFR a finalement été mis à exécution cette semaine. Si la filiale d’Altice s’est targuée il y a 5 mois d’être le premier opérateur à proposer le service du géant américain, il s’est fait voler la vedette entre temps par Free, lequel le propose sans surcoût dans sa Freebox Delta depuis fin octobre. Quoiqu’il en soit, Amazon Prime est dorénavant proposé dans toutes les offres d’SFR en option, soit à 5,99€/mois. L’application Prime Video est quant à elle accessible aux abonnés (réseau câblé) disposant de la box 4K d’SFR.

Autre nouveauté pour les abonnés SFR, la possibilité d’accéder à Amazon Channels et une kyrielle de chaînes et services notamment en partenariat avec TF1, Mediawan ou encore M6. Il leur est donc possible de s’abonner sans engagement par exemple aux services de séries et de films « StarzPlay », “MGM” ou ’Mubi” ou à des chaînes comme Mangas et son replay, Action, Automoto, Crime District, Science et Vie TV , GEO Television etc…

De nouveaux contenus viendront s’ajouter à la liste prochainement, de quoi possiblement s’abonner à des chaînes non incluses dans les offres de SFR.

A noter que l’intégration d’Amazon Alexa dans la nouvelle SFR Box 8 se fait toujours attendre. Initialement prévue fin 2019, “ce sera plutôt dans les premières semaines de 2020. On est en train de finaliser l’intégration d’Alexa avec les équipes d’Amazon” a informé le directeur général d’SFR en novembre dernier.

Source : Génération Câble