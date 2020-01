SFR propose Amazon Prime en option avec toutes ses offres, même mobile

Si l’application Prime Video est dorénavant disponible sur la box 4K de SFR, l’opérateur propose cependant l’abonnement Amazon Prime en option dans toutes ses offres, fixe comme mobile.

SFR et Red By SFR proposent désormais l’abonnement Amazon Prime en option payante à l’inscription, pour 5.99€/mois directement inclus dans l’abonnement et sans engagement. 30 jours d’essai sont proposés pour toute souscription avant le 14 avril 2020 Il est donc possible d’y souscrire au sein d’une offre fixe, mais également pour un abonnement mobile.

Ici l’option proposé pour une souscription à une box ADSL SFR

Et ici, l’option proposée das le cadre d’un forfait Red by SFR

Les nouveaux abonnés pourront donc choisir de souscrire directement à Amazon Prime en même temps qu’à leur forfait, quel qu’il soit. A noter cependant que pour l’instant, d’après les informations de nos confrères de Génération Câble, l’application n’est disponible que sur les LaBox 4K (v3) de l’opérateur. Il faudra donc passer par d’autres moyens (OTT, Chromecast avec l’application mobile…) pour les autres abonnés fixes et à fortiori pour les abonnés mobile souscrivant à l’option pour profiter du service de SVOD.

Si SFR avait annoncé l’arrivée de Prime dans ses offres, on peut tout de même se poser la question de l’intérêt d’y souscrire via ce moyen. En effet, aucune réduction de prix pour les nouveaux abonnés et de même, aucune offre ne propose l’abonnement inclus, pas même l’offre comprenant la Box 8, proposée à 58€/mois (43€/mois la première année), dont 5€ de location de box. Sachant que le prix est le même que l’offre proposée par Amazon, le seul point positif de cette option semble être le fait de regrouper ces abonnements sur la facture de l’abonné SFR.