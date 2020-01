Sosh : un forfait mobile 50 Go à 9,99 euros par mois

Sosh, la marque d’Orange, propose son forfait 50 Go sans engagement à prix cassé. En série limitée, il revient en effet à 9,99 euros par mois.

Jusqu’au 17 février 2020, Sosh propose son forfait 50 Go sans engagement à 9,99 euros par mois au lieu de 24,99 euros par mois durant un an. La carte SIM est payable à la commande et coûte 10 euros.

En France et depuis l’Europe, le forfait de Sosh permet les appels, SMS et MMS en illimité. En France, on dispose de 50 Go de data (débit réduit au-delà) avec des débits 3G ou 4G (selon la couverture disponible). Pour l’Europe, le forfait prévoit une enveloppe data de 5 Go (débit réduit au-delà).