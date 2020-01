Mise à jour Android 10 : Samsung commence à la déployer sur les Galaxy S9 et S9+

Après les smartphones Galaxy S10e, Galaxy S10 et Galaxy S10+ de 2019, voici venu le temps pour leurs prédécesseurs les Galaxy S9 et Galaxy S9+ de 2018 de recevoir à leur tour la mise à jour One UI 2 basée sur Android 10.

En effet, des notifications de disponibilité ont été rapportées aux USA, mais également chez nos voisins en Allemagne. Or, il s’écoule en général peu de temps entre la diffusion en Allemagne et celle en France. Pensez donc à guetter vos notifications et à solliciter la mise à jour depuis les paramètres de l’appareil.

D’après les captures d’écran, la mise à jour en question pèse 1,7 Go. Mieux vaut ainsi avoir une batterie bien chargée et être raccordé en Wi-Fi. Notez enfin qu’elle intègre les patchs de sécurité du mois de janvier 2020.

Toujours en parlant d’Android, Google vient de donner la date de la prochaine conférence Google I/O au cours de laquelle sera dévoilée la nouvelle version de son OS mobile, à savoir Android 11.

Source : SamMobile