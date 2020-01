Google annonce la date de sa conférence Google I/O, où il présentera Android 11

La conférence de développeurs de Google est un des gros rendez vous du monde de la tech : le géant américain y annonce généralement les nouveautés de son écosystème mais aussi quelques nouveaux produits… et la date vient de tomber.

Sur son compte @GoogleDevs sur Twitter, la firme de Mountain View a révélé la date de sa conférence en Californie, qui aura donc lieu les 12,13 et 14 mai 2020. Le site dédié à l’événement est déjà en ligne.

Le géant a accompagné son annonce d’une énigme qu’il faudra résoudre collectivement pour découvrir quelques informations supplémentaires sur les annonces de Google.

La Google I/O est généralement l’occasion pour la firme de Mountain View de faire étalage des grosses nouveautés prévues dans l’année, notamment lors de la conférence d’ouverture, que l’on découvre uniquement au lancement de l’événement. Mais ce qui est certain, et ce qui touchera plus les utilisateurs, c’est la présentation d’Android 11.

C’est généralement le point central de cette conférence : les nouveautés proposées par la nouvelle mouture de l’OS de Google. Il publie généralement une version de la bêta durant cette conférence et c’est généralement pour cela que les utilisateurs de smartphone suivent la conférence : découvrir ce que proposera la nouvelle version d’Android.

D’autres annonces sont attendues, notamment au niveau de l’intelligence artificielle, des jeux vidéo avec le lancement de Stadia l’année dernière et enfin des appareils connectés. On peut également s’attendre à un lancement de la gamme Pixel 4A, suite des Pixel 3A que des rumeurs et des fuites rendent assez probables, à prendre avec des pincettes cependant. Il faudra donc patienter jusqu’au mois de mai prochain pour en savoir plus sur les plans de Google pour son avenir.