Le patron d’Altice tente de rassurer sur l’avenir d’RMC Sport avec un “focus sur le foot”

Il fallait mettre les points sur les i. En réponse aux dernières déclarations de Mediapro et une information de presse, le patron d’Altice l’assure, RMC Sport diffusera la Ligue des Champions jusqu’en 2021, pas de question de céder la prochaine saison. Ni d’abandonner les chaînes sportives du groupe, des aménagements sont attendus.

Depuis fin 2019 et plusieurs coups de force de la concurrence notamment sur les droits des deux coupes européennes que diffuse RMC Sport jusqu’en 2021, plusieurs incertitudes ont commencé à planer sur l’avenir des chaînes sportives d’Altice. Surtout depuis les récentes déclarations du patron de Mediapro annonçant des discussions en cours avec RMC Sport sur la reprise de la prochaine saison de Ligue des Champions. Tout portait alors à croire que le sport n’était plus une priorité pour le groupe de Patrick Drahi, lequel n’a pas d’ailleurs pas candidaté pour l’attribution des droits de la Ligue 1 en novembre 2018.

Il fallait donc sortir du flou. Hier après-midi, Alain Weill patron d’Altice Europe a tenté de rassurer les journalistes, consultants de RMC Sport sur la stratégie des chaînes. Première annonce, « Il reste 18 mois de Ligue des champions sur RMC Sport », a t-il déclaré, autrement dit aucune cession des droits de la prestigieuse compétition n’est au programme. Altice dément pour la première fois toute discussion avec Mediapro.

Sur le sport, le message est on ne peut plus clair : “focus sur le football” mais avec quels droits ? A partir de 2021 voire 2022, la ballon rond sera plus que limité sur RMC Sport voire inexistant. Plus de Ligue des Champions et Ligue Europa, ni de Premier League puisque l’accord de co-diffusion avec Canal arrivera à terme en 2022, RMC Sport pourrait alors bien entendu candidater et décrocher les droits pour les trois saisons suivantes.

Pour continuer à proposer du football sur ses antennes, Altice croît à de possibles accords du même type que celui signé avec Canal+ sur le foot anglais. Cela semble très mal parti pour la Ligue 1 (2020-2024), Mediapro a quant à lui écarté l’idée de sous-licencier une partie ses droits, privilégiant la distribution de sa future chaîne chez les opérateurs.

Reste à savoir si Canal+ et BeIN Sports seront ouverts à des discussions avec RMC Sport sur un éventuel accord notamment autour de la Ligue des Champions (période 2021-2024). Sans quoi, il sera quasi impossible pour les chaînes sportives d’Altice de se concentrer sur le football jusqu’en 2024. En l’attente d’opportunités…

Si l’omnisports ne semble plus être la priorité, des discussions sont en cours sur le basket français, a toutefois confirmé Alain Weill.

A noter que des aménagements sont prévues dans le cadre de ce nouveau pilotage. Les journalistes de la rédaction craignent une réduction des effectifs.

