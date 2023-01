Canal+ lance une opération films offerts “en décalé”, ne loupez pas l’heure

En partenariat avec EDF, Canal+ VOD propose pendant une semaine une sélection de films gratuitement à condition de les visionner en respectant un créneau horaire bien précis, au nom de la consommation électrique.

“Découvrez la sélection de films que vous offre EDF en partenariat avec Canal VOD du 25 au 31 janvier 2023, à visionner de 22h à 1h en décalé des pics de consommation d’électricité”, annonce aujourd’hui la filiale de Vivendi sur une page dédiée.

A l’heure où la sobriété énergétique continue de porter ses fruits avec une baisse de la consommation d’électricité en France, EDF et Canal font équipe dans ce sens. L’accès aux films s’effectuera à première vue uniquement via le site vod.canalplus.com. A-delà de des horaires, d’autres limitations son à noter : “2000 visionnages maximum par jour du mercredi 25 au vendredi 27 janvier inclus et du lundi 30 au mardi 31 janvier inclus et 2500 visionnages maximum par jour le samedi 28 et dimanche 29 janvier”.

Les films proposés sont Deux Moi, Radioactive, Blood Milkshake, The Current Car, Nos Jours Heureux, Out Of Death, Good Morning England, La Tour Montparnasse Infernale, Orgueil & Préjugé.

