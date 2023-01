Trois boutiques SFR cambriolées dans la même nuit

En Charente-Maritime, les boutiques de l’opérateur ont été ciblées par trois cambriolages à quelques minutes d’intervalles.

Des villes différentes, mais une exécution en une heure de temps. En effet les enseignes de SFR à La Rochelle, Rochefort et Royan ont toutes les trois été cambriolées la semaine dernière, le mardi 17 janvier. Et ce entre 5 heures du matin et 6h10 précisément, explique le parquet de la Rochelle.

Une enquête a été ouverte et confiée à la Police Judiciaire puisqu’une trentaine de smartphones ont été dérobés à Royan et le butin prélevé dans les deux autres boutiques n’a pas été communiquée. Ce n’est pas la première fois de l’année que la région est touchée par ce type d’actions, puisqu’une boutique SFR à Angers avait été attaquée dans la nuit du 15 au 16 janvier et d’autres magasins d’opérateur ont été “visités”dans les départements voisins entre la fin du mois de décembre et le 10 janvier.

Source : France Bleu

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox