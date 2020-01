Smartphones : près d’un modèle sur deux sera vendu avec la 5G en 2022

Après une période de recul, les ventes de smartphones devraient repartir à la hausse, grâce à la 5G. Selon les chiffres du cabinet d’étude Gartner, près d’un modèle sur deux sera vendu avec la nouvelle connectivité en 2022.

Pour les constructeurs de smartphones, l’arrivée de la 5G est synonyme d’un renouvellement de matériel, afin de profiter de la nouvelle connectivité. Avec l’ouverture progressive des réseaux de nouvelle génération, ils comptent ainsi profiter d’une augmentation des ventes. Une tendance que viennent confirmer les derniers chiffres publiés par Gartner et qui indiquent un retour de la croissance dès 2020. Après un recul de 2 % en 2019, le cabinet d’étude table sur une progression de 1,7 %.

Il faudra toutefois attendre un peu avant que les smartphones 5G représentent une bonne proportion des modèles. Cette proportion augmentera au fur et à mesure que les réseaux 5G se développeront et que les smartphones 5G deviendront plus accessibles (Qualcomm et MediaTek y travaillent avec leurs plates-formes pour le milieu de gamme, tandis que Huawei voit des modèles à moins de 200 euros vers fin 2020 / début 2021). En 2020, elle devrait atteindre les 12 %. En 2022, elle pourrait être de 43 % et ainsi représenter près de la moitié des ventes. Il faudrait ainsi attendre 2023 pour qu’un smartphone sur deux vendus ait la 5G.

Source : Gartner