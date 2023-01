Android : les appels et SMS par satellites bientôt possibles sur les nouveaux smartphones

Qualcomm a profité du CES 2023 pour présenter sa solution dédié aux messages envoyés par satellite. De quoi répondre à la fonctionnalité lancée par Apple sur ses iPhone 14.

Au delà de la 5G, le satellite semble également intéresser les fabricants pour des communications, d’urgence ou non. Le fabricant Qualcomm a en effet présenté son service Snapdragon Satellite, disponible sur ses processeurs Snapdragon 8 Gen 2.

Cette solution s’appuie sur le réseau américain Iridium Communications qui promet une couverture sur l’ensemble de la planète pour peu que l’utilisateur puisse voir le ciel. Permise par le processeur le plus haut de gamme de Qualcomm, elle entend ainsi permettre la communication en utilisant ces satellites en orbite autour de la terre. Plus concrètement, Snapdragon Satellite guidera l’utilisateur pour orienter correctement son smartphone vers le satellite le plus proche et permettra d’envoyer des SMS via ce réseau, tant à destination de services d’urgence qu’à d’autres utilisateurs.

Si l’envoi de messages d’urgence nécessite une application dédiée, pour un envoi à un particulier la fonctionnalité pourra être intégrée à des applications standards. Les premiers smartphones permettant cette fonctionnalité devraient être haut de gamme cependant, et seront lancés au deuxième semestre 2023. Qualcomm prévoit également l’extension de cette solution à d’autres catégories de produits.

Source : Les Numériques

