Bouygues Telecom et SFR commencent à augmenter le tarif de leurs abonnés

L’inflation a poussé Orange, SFR et Bouygues Telecom a mettre en place des hausses de prix pour leurs abonnés existants et chez Bouygues, cela commence.

Chose promise, chose due. Comme annoncé par les opérateurs en fin d’année, le début de 2023 sera marqué par une hausse de tarifs pour leurs abonnés actuels et ce sans aucune modification de leur offre. De premiers témoignages émergent sur les réseaux sociaux, avec par exemple ici le cas d’un abonné Bouygues Telecom, qui voit son forfait augmenter B&You augmenter.

Un mail est ainsi envoyé aux abonnés concernés, qui les prévient d’une hausse de 2€ pour “0 Go supplémentaires” sur le forfait 50 Go proposé sans engagement par l’opérateur. La modification doit être prise en compte le 20 février 2023, soit la date de la prochaine facture, et est justifiée par “le contexte d’inflation actuel qui pèse sur l’ensemble de nos coûts” par Bouygues Telecom. Aucune possibilité de refuser cette augmentation, la seule manière d’y échapper étant de résilier. A noter par ailleurs que conformément à l’article 224-33 du Code de la consommation, vous disposez de la possibilité de résilier votre contrat sans pénalités en indiquant directement ce motif et ce dans un délai de 4 mois après la réception du mail.

Cette tendance de hausse de prix va concerner une grande partie du parc d’abonnés mobile de SFR, Orange et Bouygues Telecom, les trois opérateurs ayant annoncé leur volonté de rajouter quelques euros sur la facture de leurs clients pour compenser les coûts engendrés le contexte économique difficile. Chez la filiale du groupe Bouygues, l’augmentation peut varier entre 1 à 3€ selon l’offre, qu’elle soit mobile ou fixe. Les abonnés SFR commencent eux aussi à être prévenus mais il faut cependant être attentif.

Chez SFR en effet, l’alerte est indiquée directement sur la facture, en bas du document. Là encore, l’opérateur explique que cette hausse s’inscrit dans “un contexte marqué par la hausse généralisée des coûts constitutifs du prix de votre service (composants électroniques, matières premières, logistique…)”. La hausse est cependant moins importante, puisque le montant mensuel de l’abonnement augmente de 0.98€ dans ce cas. SFR avait clairement spécifié que les hausses causées par l’inflation iraient de 0.69€ à 0.99€/mois.

Parfois c’est incroyable la loi française Pour une augmentation de 0,98€ j’ai le droit de résilier un abonnement SFR engagé?? pic.twitter.com/yEC3soNkTO — Farès 🤨 (@rmxptfl) January 3, 2023

Orange a pour sa part déjà commencé à alerter ses abonnés en fin d’année, avec une hausse pouvant varier entre 1 et 2€ par mois. Free Mobile pour sa part a confirmé sa promesse faite il y a près d’un an : pas de changement de tarif sur ses forfaits mobiles historiques jusqu’en 2027.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox