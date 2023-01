Suite à un septième vol de cuivre, ils sont de nouveau privés d’internet

800 mètres de câbles volés en décembre avec deux méfaits dans le mois, les riverains subissent depuis cinq ans des vols réguliers privant une commune d’une centaine d’habitants de connexion internet.

Alors que la ligne n’était pas encore rétablie, les voleurs ont récidivé. Le vendredi 30 décembre 2022, Orange constatait un vol de 400 mètre de câbles téléphoniques à Lignerolles dans l’Indre. Il s’agit du deuxième cas en deux semaine avec en tout, sept actes du genre sur étalés sur une durée de 5 ans. Les habitants sont en plein désarroi.

Le maire Michel Rousseau affirme que la répétition de ces actes est une vraie “source de stress. On se dit que cela ne va pas arrêter de recommencer”. Un acte similaire avait déjà eu lieu dans la même zone avec 400 m de câbles dérobés le 12 décembre dernier. Outre les conséquences pour des abonnés “classiques”, d’autres subissent d’autant plus cette pratique qu’elle impacte leur activité professionnelle.

« Je n’ai pas de boutique, pour mon activité on doit forcément me contacter par téléphone », expose Christelle Pineau, vendeuse ambulante basée dans la commune. En cette fin d’année, être privé de sa ligne fixe est un vrai problème : « je ne peux pas faire ma comptabilité. Je ne peux plus faire de factures. Je vais devoir estimer ma TVA avec la comptable et rattraper après, énumère-t-elle, excédée. Certes j’ai mon téléphone portable pour accéder à internet, mais je ne peux pas faire toutes mes démarches dessus. »

Résignée face à ces actes répétés, elle soupire ” lorsque cela va être réparé, j’ai intérêt de faire rapidement ma comptabilité jusqu’au prochain vol”. Un autre habitant, menuisier, a pour sa part dû s’installer chez des amis et de la famille lorsqu’il veut trouver une connexion. Un déplacement imprévu qui représente forcément un manque à gagner.

De plus, les délais de réparation se sont allongés déplore le maire et Orange en est conscient : « Malheureusement, le phénomène touche toutes les régions de France, communique Orange. Avant on pouvait s’entraider pour s’approvisionner en câble, mais aujourd’hui on ne peut plus. On fait notre possible, mais ce sont aussi des personnes qui travaillent sur les installations. » L’arrivée de la fibre pourrait être la solution à ces problèmes persistants, puisque si le cuivre peut se vendre à prix d’or, le verre qui compose la fibre optique n’intéresse pas du tout. Une autre raison d’attendre l’arrivée du THD.

Source : La Nouvelle république

