OnePlus annonce l’arrivée du 120 Hz sur ses smartphones, dès 2020

OnePlus va passer aux écrans 120 Hz sur ses smartphones.

Après avoir proposé la technologie d’écran 90 Hz sur son smartphone OnePlus 7 Pro (voir notre test), puis sur les OnePlus 7T et OnePlus 7T Pro (voir nos test ici et là), la firme chinoise compte passer à la vitesse supérieure, avec toujours comme philosophie “Never Settle”. Par la voix de son co-fondateur et CEO Pete Lau, OnePlus vient en effet d’annoncer l’arrivée de la technologie d’affichage 120 Hz sur ses smartphones. “Nous sommes sûrs que le nouveau Fluid Display 120 Hz de OnePlus sera le meilleur sur lequel vous pourrez jeter un œil en 2020”, est-il en effet indiqué.

Avec une technologie Fluid Display 120 Hz, c’est la promesse d’une navigation et de séances de jeu avec plus de fluidité. La fluidité profitera également aux contenus vidéo, grâce à la technologie MEMC qui consiste à “insérer des images supplémentaires dans un fichier vidéo, permettant à quelque chose tourné à 24 ou 30 ips de jouer à 60 ou même 120 ips”.

OnePlus indiqué enfin avoir collaboré avec Samsung Display pour son nouvel écran 120 Hz, qui sera d’ailleurs de type AMOLED, offrira une luminosité de 1 000 nits, prend en charge 1,07 milliard de nuances de couleur et proposera un taux d’échantillonnage tactile jusqu’à 240 Hz. Avec l’évocation du nom de la firme sud-coréenne, on peut ainsi être moins surpris de récentes rumeurs autour d’un écran 120 Hz dont seraient équipés les prochains Galaxy S. On pouvait enfin s’y attendre avec Realme, autre marque du groupe BBK Electronics, dont le smartphone X50 5G profite d’un écran 120 Hz.