Samsung dévoile son smartphone Galaxy XCover Pro renforcé pour les activités outdoor

Avec les Galaxy XCover, dont le Galaxy XCover 4S qui est disponible dans la boutique de Free Mobile et que nous avons récemment testé, Samsung propose des smartphones à la conception renforcée pour les activités en extérieur. La firme sud-coréenne vient justement d’officialiser le Galaxy XCover Pro.

Le Samsung Galaxy XCover Pro annonce ainsi une résistance à l’eau, aux poussières aux chutes et aux chocs, avec des certifications IP69 et MIL-STD-810G.

Côté caractéristiques, il propose également un chipset Exynos 9611 associé à 4 Go de RAM, un écran IPS 6,3 pouces Full HD+ utilisable avec des gants, un stockage 64 Go extensible par MicroSD, un double capteur photo 25 + 8 Mégapixels au dos, un module 13 Mégapixels pour les selfies et une batterie 4 050 mAh rechargeable en 15 Watts via un port USB-C. Pour la partie logicielle, on trouvera un système Android 9.0 Pie avec l’interface One UI. Quant au lecteur d’empreintes, il prend place sur la tranche droite, dans le bouton d’allumage.

Le Samsung Galaxy XCover Pro s’aventurera en Europe dès la fin janvier avec un prix de 499 euros.