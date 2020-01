Free Mobile augmente la data de son forfait “Série Free” et relance le compte à rebours

Moins d’un mois après avoir figé son forfait “Série Free” à 9,99€ , Free décide de rependre ses vieilles habitudes en augmentant de 10 Go la data de son offre. Dans le même temps, l’opérateur réintègre une date de validité.

Quelle mouche l’a piqué ? Tout portait à croire que l’opérateur de Xavier Niel avait pérennisé pour de bon son forfait intermédiaire le 18 décembre dernier, en mettant fin à la date de validité de son offre dans les mentions légales. Mais c’était mal connaître Free Mobile qui aujourd’hui applique à nouveau une date limite de souscription, et par extension son système de prolongations à tout va. L’opérateur augmente par la même occasion la data de sa formule, laquelle passe à 60 Go, pour un prix inchangé. L’offre est disponible jusqu’au 14 janvier prochain.

Intercalé entre les deux forfaits historiques de l’opérateur pour améliorer le mix d’abonnés de Free et contribuer à sa montée en gamme, ce forfait comprend au moins le temps d’une semaine 60 Go de data en France métropolitaine, appels, SMS et MMS illimités, et 4 Go/mois en roaming depuis Europe et DOM en 3G et 4G. A l’issue des 12 mois, les abonnés basculeront automatiquement sur le Forfait Free classique 100 Go à 19,99€/mois ou data illimitée à 15,99€/mois pour les abonnés Freebox.