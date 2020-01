Mise à jour Android 10 : 7 smartphones Huawei et Honor s’ajoutent à la liste des modèles éligibles

7 smartphones Huawei et Honor s’ajouteront prochainement à la liste des modèles éligibles à la mise à jour Android 10.

Huawei vient d’annoncer la disponibilité à venir de sa ROM EMUI 10 ou Magic UI 3.0 basée sur Android 10, la dernière version du système d’exploitation de Google, pour sept smartphones de sa propre marque et de sa marque Honor.

Le groupe chinois ouvrira en effet la bêta aux smartphones Huawei Nova 5, Huawei Nova 5i Pro, Huawei Nova 5z et Honor 20S au mois de février. Il donnera ensuite l’accès à la bêta aux modèles Huawei Nova 5i, Huawei Enjoy 10S, Honor 20 Lite au mois de mars. En plus de confirmer l’éligibilité des smartphones en question, voici qui annonce la diffusion d’une version au cours des prochains mois. Le déploiement devrait se faire par vagues et la disponibilité effective ainsi prendre plus ou moins de temps selon les marchés.

Source : Playfuldroid