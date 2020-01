Samsung ferait des démonstrations privées d’un smartphone extensible au CES 2020

Au CES et dans d’autres salons, parfois des présentations se font dans le cadre privé, réservées à des personnes triées sur le volet. Samsung en réaliserait ainsi pour présenter un projet assez obscur de smartphone.

Samsung serait toujours en train d’essayer de trouver le smartphone de demain, ou du moins son format. Des initiatives sont en cours, comme le fait de réaliser un smartphone pliable à clapet par exemple, mais le fabricant a également montré son intérêt pour des smartphones extensibles. De nombreuses pistes sont explorées, comme un écran déroulable ou des slider pour déplier l’écran afin de l’agrandir par exemple. Aucune annonce officielle n’a été faite bien sûr, mais des brevets ont été retrouvés depuis quelques temps faisant état des recherches de Samsung dans cette direction.

Une visualisation de ce type de smartphones que pourrait présenter la marque lors de ces réunions privées.

Et c’est ce que Samsung présenterait lors de démonstrations privées au cours du Consumer Electronics Show 2020 à Las Vegas. C’est en tout cas ce que rapportent certains médias coréens, relayés par Phone Arena. Si ces informations sont avérées, cela indiquerait que Samsung se sentirait assez confiant pour présenter ce genre de modèles et s’approcherait ainsi d’un produit final. Il est bien sûr beaucoup trop tôt pour parler de commercialisation, mais avec son Galaxy Fold le fabricant sud-coréen a bien montré l’année dernière qu’il était capable de proposer des technologies innovantes. Il reste à voir si ce modèle sera bel et bien présenté au grand public un jour cependant.