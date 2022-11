Attention, ceci n’est pas une promo Free mais une vraie arnaque

Les abonnés Free doivent redoubler de vigilance. Ils sont la cible d’une nouvelle campagne de phishing.

“Code Promo Free 2022 “ tel est l’objet d’un courriel frauduleux envoyé aujourd’hui sur de nombreuses boîtes mail, et parfois en de multiples exemplaires en l’espace d’une heure, avec comme expéditeur affiché “Boutiques Free”.

En ouvrant la missive, l’internaute découvre une prétendue “opportunité” à saisir, mais surtout “à durée limitée”. En guise d’appât ; la rondelette somme de 1 000 euros. Vous l’avez compris il s’agit d’une arnaque, il ne s’agit pas ici de prendre une minute de son temps pour répondre à un questionnaire sur l’opérateur, surtout que l’adresse indiquée pour se désinscrire est située à Las Vegas. L’objectif est de soutirer vos informations personnelles et coordonnées bancaires.

Si l’internaute consulte l’e-mail et tapote volontairement (ou involontairement) sur l’une des images, il atterrira sur une page Web étrange qui lui proposera de répondre à une enquête à propos de Free d’une durée de 30 secondes. Bizarrement le gain passe à 90 dollars. Pour mettre davantage de chances de leur côté, les pirates ont intégré de faux commentaires de participants satisfaits en bas de la page.

Parmi les réflexes pour éviter de se faire avoir : vérifier l’adresse d’expédition qui dans ce cas ne laisse aucun place au doute, l’adresse des liens, la cohérence du message et les fautes plus ou moins nombreuses. On peut également utiliser le texte du message pour voir s’il n’a pas déjà été utilisé dans du phishing signalé.

Pensez enfin à nous indiquer, par e-mail ou via Twitter, les nouveaux cas de phishing ciblant les abonnés Free que vous pourriez recevoir par e-mail ou par SMS. Pensez également à signaler tout site de phishing sur http://phishing-initiative.com/.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox