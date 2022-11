Abonnés Freebox : une nouvelle promo pour les membres Prime et des mois offerts à d’autres services d’Amazon

Amazon baisse le prix du Pass Ligue 1 à l’année et offre 3 mois d’abonnement à son service Audible et à Amazon Music Unilimited.

Habituellement proposé avec 1 mois d’essai, Audible, l’application qui permet aux utilisateurs d’écouter des livres et autres contenus audio d’Amazon bénéficie de trois mois d’essais offerts à l’occasion du Black Friday. Jusqu’au 28 novembre prochain, “en plus des thrillers, des livres de non-fiction, des best-sellers bien connus et des titres Audible exclusifs, notre vente Black Friday vous donne également un accès illimité à des podcasts Audible Original – des titres que vous ne pouvez entendre nulle part ailleurs. Choisissez à partir d’un énorme catalogue chaque mois plus de 500 000 titres et laissez-vous inspirer par des voix et des expériences d’écoute uniques”, annonce le groupe de Jeff Bezos.

Ensuite, l’abonnement passera à 9,95 € par mois. Vous pouvez annuler ou mettre en pause votre abonnement Audible à tout moment, même pendant les trois premiers mois.

Amazon Music Unlimited offert 3 mois

Dans le même temps, Amazon Music Unlimited est également pendant 3 mois aux nouveaux abonnés. A l’instar de Spotify et Deezer, Amazon Music Unlimited est un service d’abonnement de musique proposant plus de 1000 millions de titres et des millions en Ultra HD. Son catalogue est sans cesse enrichi de contenu en audio spatial mastérisé en Dolby Atmos. Le format audio 3D “360 Reality Audio” est disponible via l’application Amazon Music sur les appareils iOS et Android avec n’importe quel casque. Les utilisateurs ont également la possibilité de diffuser à partir de n’importe quelle source vers certaines enceintes connectées, telles que “Echo Studio, Sony SRS-RA3000 et Sony SRS-RA5000”. Pour souscrire à Amazon Music Unlimited, il n’est pas nécessaire d’être un membre Prime. Ces derniers ont accès gratuitement au catalogue mais en mode aléatoire seulement.

Le Pass Ligue 1 à 54€/an

Si la Ligue 1 fait une pause obligatoire en ce moment , Coupe du monde de Football oblige, elle reviendra le 28 décembre prochain. Si le premier diffuseur de la compétition, Amazon, ne facturera pas les abonnés mensuels à son Pass Ligue 1, il en profite pour baisser le prix de son abonnement annuel lequel passe de 99€ au début de la saison à 54€. Cela s’explique par le nombre de matchs restants.

