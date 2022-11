Free communique sur OQee et les différents services inclus, en envoyant un mail à ses abonnés

Free vous rappelle que tous les contenus de la Freebox sont accessibles sur de nombreux supports grâce à OQee

Ce n’est pas la première fois que Free communique auprès de ses abonnés concernant OQee, mais la fois précédente c’était uniquement pour indiquer que le service était disponible sur mobile Android et iOS. Cette fois-ci l’opérateur présente plus en détail son application, avec les différents services qu’elle propose, à savoir le contrôle du direct, la gestion des profils, l’enregistrement dans le cloud, le bouquet Freebox TV ou encore les fonction Chromecast et Airplay.

Sachez que si vous êtes abonnés Freebox Delta, Pop, Révolution, Mini 4K, HD, Crystal et One vous pouvez dès à présent télécharger gratuitement l’application OQee sur Android ou sur iPhone. Vous pouvez également retrouver une page d’assistance dédiée à OQee, sur laquelle vous pouvez également proposer vos idées : https://assistance.oqee.tv/hc/fr

Le mail envoyé par Free ce jour

OQEE by Free donne accès à 270 chaînes incluses et 550 accessibles au total. L’application permet le contrôle du direct, le retour au début du programme en cours pour les chaînes compatibles, l’accès à de nombreux programmes en replay et VOD classés par thématique. Et enfin, l’enregistrement de programmes dans le cloud avec 100h ou 10h incluses en fonction de l’offre Freebox.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox