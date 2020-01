Après son retour sur les Freebox, le replay de RMC Découverte est de retour sur MyCanal pour les abonnés Freebox Révolution et Delta

En fin d’année, Altice et Free sont finalement parvenus à un accord pour permettre à Free de diffuser à nouveau les services de replay de ses chaînes RMC Découverte et RMC Story. Elle n’étaient pas revenues sur MyCanal pour les abonnés Free TV By Canal, mais RMC Découverte vient de réapparaître.

L’année dernière, un conflit a éclaté entre Free et Altice au sujet de la diffusion des chaînes du groupe. En a résulté en septembre une coupure des chaînes du groupe sur les Freebox, qui a ensuite été rétabli. Cependant, bien avant cette première coupure, les services de replay de RMC Découverte et RMC Story avaient disparues des Freebox et de MyCanal et l’accord signé entre les deux groupes en urgence après la coupure ne concernait que les chaînes linéaires. A la fin du mois de décembre, ces services de replay ainsi que BFM Business sont revenus sur les Freebox, mais il n’y avait alors aucune trace de replay sur MyCanal pour les abonnés Freebox Révolution et Delta.

Les replay n’étaient pas disponibles sur le service de la plateforme de Canal+ pour une simple raison : Canal ne pouvait pas donner accès aux services associés des chaînes sans accord établi entre Altice et Free. Ainsi, quelques temps après son retour sur les box, le replay de RMC Découverte est à nouveau accessible pour les abonnés Freebox TV By Canal sur le service MyCanal.