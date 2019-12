Les services de replay de RMC Découverte et RMC Story sont de retour sur la Freebox

Après 9 mois d’absence, les replay des chaînes du Groupe Altice ont refait leur apparition sur la Freebox

On le sait, Altice avait perdu son bras de fer face à Orange et Free autour de la rémunération de ses chaînes gratuites en signant un nouvel accord de distribution avec les deux opérateurs en septembre dernier. Restait alors à négocier le retour des replay et l’arrivée de services à valeur ajoutée. C’est chose faite pour Orange depuis début septembre, les deux groupes ayant trouvé un terrain d’entente, même si le montant serait « modique et sans commune mesure avec ce que demandait Altice au départ », avait indiqué une source proche du dossier.

Free, pour sa part, s’était dit prêt à négocier autour d’une rémunération si Altice développait de véritables services à valeur ajoutée. Des discussions étaient d’ailleurs en cours depuis plusieurs mois et Alain Weill, le PDG de SFR, avait déclaré être “sûr qu’on parviendra dans les semaines qui viennent à un accord raisonnable”.

Et les choses ont bougé depuis ce mardi puisque les services de Replay de RMC Découverte et RMC Story, qui avaient quitté les offres de Free le 5 avril dernier sont de retour. Vous pouvez ainsi le retrouver dès à présent dans la rubrique Freebox Replay. Pour le moment, aucune communication n’a été faite, ni par Free, ni par Altice, sur les raisons de ce retour ou sur la signature d’un accord.