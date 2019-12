Classement des services VOD: Netflix toujours en tête, Prime Video prend la deuxième place à Orange, Free propose la majorité des services les plus populaires

Le CNC a publié son observatoire du marché de la Vidéo à la Demande (VOD) pour l’année 2019. Si Netflix caracole en tête, on y trouve tout de même quelques surprises.

Cette année, le chiffre d’affaires total de la VOD payante en France connait sa plus forte croissance avec 712 M€ sur les 9 premiers mois 2019, soit une progression de 43.3 % par rapport à 2018. Sur l’ensemble de l’année 2019, on estime que le marché de la VOD devrait dépasser le milliard d’euros.

Difficile de parler de VOD sans parler de Netflix. Si la progression du mastodonte de la SVOD est toujours fulgurante, elle atteint de nouveau sommets en représentant 65.5% des consommateurs de vidéo à la demande en octobre 2019 d’après le CNC. Du côté des autres services, on note la progression très forte d’Amazon Prime Video, qui passe de la 6ème à la deuxième place, détrônant Orange. Canal+ Séries, lancé cette année, bénéficie toujours cependant des efforts de CanalPlay, qu’il a remplacé. On note également que plusieurs plateformes françaises ont réussi à détrôner Google Play et iTunes, comme c’est le cas avec SFR Play ou Arte.

On note que de plus en plus de “SVODistes” sont passés directement à la SVOD payante sans passer par une chaîne TV payante avant, 60% des interrogés par le CNC. 26% quant à eux conservent leu(s) abonnement à la TV payantes ainsi que celui à une plateforme de streaming. Cependant, certains quittent bel et bien les chaînes payantes et c’est un coup dur pour Canal+, la chaîne est celle qui souffre le plus de désabonnement au profit de la SVOD, avec 8% d’abonnés évoquant une résiliation de leur offre Canal+, devant OCS et BeIN Sports.

La question posée étant :

“Depuis que vous utilisez un service de SVOD, avez-vous renoncé ou est-ce que vous envisagez de renoncer à certains abonnements à des chaînes de télévision payante ?“

La star de la SVOD a même eu le droit à une estimation toute particulière. En effet, le CNC a souhaité comparer la part d’audience estimée de Netflix à celles des chaînes de télévision linéaires en 2018. Un exercice de pensée amusant, qui révèle cependant une chose surprenante : Netflix possède une part d’audience équivalente à la cinquième chaîne de télévision Française. L’observatoire du CNC estime en effet que Netflix représente 3.5% de l’audience des 4 ans et plus, la plaçant au coude-à-coude avec France 5 et devant C8 ou TMC.

Concernant Free, pas de place dans le classement puisqu’il ne propose pas son propre service de SVOD. Cependant, on note qu’il a su bien choisir ses partenaires dans la VOD, en proposant Netflix sur toutes ses box récentes, y compris la Révolution, Amazon Prime Video inclus dans la Freebox Delta et disponible sur la Freebox One et même Canal+ Séries, qui reste dans le haut du classement. Sans compter les plateformes comme Arte et MyTF1 VOD ou même les plus petites comme la Cinetek ou Filmo TV, qui sont elles aussi disponible sur les Freebox.

Source : Observatoire annuel de la vidéo à la demande du CNC