La fondatrice de Youboox, le service de lecture en ligne, revient sur son partenariat avec Free

En début d’année 2019, Free a offert à ses abonnés box et mobiles (forfait à 2€ mis à part), l’abonnement Youboox One durant un an. La fondatrice du service de lecture en ligne est revenue sur ce partenariat.

C’est dans un podcast audio nommé “Talon Aiguilles” en partenariat avec nos confrères d’Usine Digitale qu’Hélène Mourillon, fondatrice de Youboox s’est exprimée sur son partenariat avec Free annoncé en janvier 2019 par l’opérateur de Xavier Niel.

En effet, le 31 janvier 2019, Free annonçait à ses abonnés qu’ils bénéficiaient d’un abonnement Youboox One inclus jusqu’au 31 janvier 2020. Hélène Mourillon explique que ce partenariat venait d’une volonté d’”offrir un service innovant à ses clients pour les fidéliser“. Le choix de Youboox faisait également partie d’une démarche de différenciation de Free, en plus de la fidélisation. La fondatrice du service de streaming explique que Free est un “partenaire très important“, puisque cet abonnement inclus dans les offres Free a donné une visibilité importante à Youboox et a permis de “développer la lecture sur Youboox d’une façon très très puissante“.

Elle explique ainsi que durant cette année d’essai, “ce sont eux (Free ; NDLR) qui rémunèrent les lectures sur Youboox pendant un an et grâce à eux, tous leurs abonnés (excepté les abonnés au forfait à 2€ ; NDLR) ont pu découvrir ce service“. Hélène Mourillon explique également que des sélections exclusives ont été créées pour les abonnés Free. Elle évoque notamment la section des avant-premières, dont nous vous avons déjà parlé, qui permet de proposer aux abonnés Free des livres un mois avant leur sortie en librairie.

Pour rappel, les abonnés Freebox et Free Mobile (excepté ceux au forfait à 2€), peuvent bénéficier gratuitement du service Youboox One jusqu’au 31 janvier 2020. Celui-ci deviendra une option payante sans engagement activée automatiquement le 1er février de la même année, mais si vous n’êtes pas intéressés par le service, il est possible de le désactiver facilement depuis votre espace abonné comme montré dans notre tutoriel.