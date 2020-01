Bouygues Telecom annonce la présentation imminente de sa “dernière innovation”

L’opérateur de Martin Bouygues envoie actuellement une invitation à la presse pour la présentation de sa “dernière innovation”. Le mystère reste entier.

Que nous concocte Bouygues Telecom en ce début d’année ? Un nouveau service, un produit disruptif voire une box, les paris sont lancés. Un carton d’invitation est actuellement envoyé à la presse pour assister à une conférence le 14 janvier 2020 à Paris, rapporte Bbox Mag. Emanant de Benoît Torloting, directeur Général adjoint en charge des Opérations Grand Public et Entreprises de Bouygues Telecom, cette invitation informe de la présentation de “la dernière innovation” de l’opérateur.

Un seul indice à se mettre sous la dent, une image de fond laissant apparaître une forme circulaire à définir. Difficile toutefois de faire un lien avec une nouvelle Bbox. Pourtant, il y a plus d’un an, un modèle de “Bbox TV” est apparu sur Geekbench, à savoir un décodeur Android TV fabriqué par Technicolor, tournant sous Android 9 Pie, compatible 4K HDR et doté d’un processeur Broadcom quad-core à 1,66 GHz. Un benchmark laissant espérer une commercialisation courant 2019. Réponse mardi prochain !