Amazon présente les capacités domotiques d’Alexa, dont profite notamment la Freebox Delta

À travers une vidéo, Amazon présente les capacités domotiques d’Alexa, l’un des deux assistants vocaux qu’embarque notamment le player Freebox Delta.

Parmi les possibilités offertes par l’assistant Alexa d’Amazon, il y a notamment celle de piloter la maison connectée, que ce soit pour allumer et éteindre les ampoules d’une pièce, allumer et éteindre les appareils grâce à des prises intelligentes, régler la température ambiante ou ouvrir et fermer tous les volets avant de se coucher. Le tout à la voix.

Amazon vient de publier une vidéo de quelques minutes où il explique la procédure pour connecter de nouveaux dispositifs à son assistant Alexa depuis l’application mobile (disponible sur Android et iOS) et grâce aux skills (voir notre tutoriel vidéo pour leur activation) en vue d’un pilotage à la voix, mais également comment personnaliser l’installation domotique afin de simplifier le contrôle :

Une vidéo qui pourrait intéresser les abonnés Freebox Delta, sachant que le player Free Devialet propose justement des capacités domotiques et l’assistant Alexa. C’était l’un des arguments phares lors de l’annonce de la Freebox Delta fin 2018.

Un pack proposé par Free ajoute en effet une partie sécurité avec une caméra de sécurité, un détecteur d’ouverture de porte, un détecteur de mouvements et une télécommande pour gérer l’alarme intégrée au serveur. Pour ce qui est de la partie maison connectée, les abonnés peuvent compléter l’installation avec leurs propres dispositifs comme les ampoules connectées Philips Hue, les volets connectés Somfy ou encore les thermostats connectés Netatmo de manière simple comme montré dans cette vidéo.