Freebox Delta: l’assistance Freebox Home détaille les nouvelles fonctionnalités apportées par la mise à jour du Server

Deux nouvelles fonctionnalités viennent d’agrémenter le système d’alarme de la Freebox Delta dans une mise à jour du Freebox Server. L’assistance Freebox Home a donc détaillé comment activer et comment utiliser ces nouvelles fonctionnalités.

La mise à jour 4.1.4 du Freebox Server a été déployée aujourd’hui et si des corrections et améliorations de la partie maison connectée ont été ajoutées, penchons nous un peu sur les deux fonctionnalités arrivées via cette dernière. Pour rappel, pour bénéficier de cette mise à jour, il faut d’abord redémarrer votre Freebox Server.

L’enregistrement de vidéo sur détection de bruit

La caméra du pack sécurité de la Freebox Delta est équipée d’un micro lui permettant d’enregistrer le son en plus de l’image. Depuis cette mise à jour, le micro servira également à déclencher l’enregistrement de vidéos. Par exemple, si un carreau est brisé dans la pièce où se trouve votre caméra, l’enregistrement sera déclenché directement, plutôt que d’attendre qu’un mouvement trahisse une intrusion.

Quatre niveaux de sensibilité sont proposés et vous pouvez régler ce paramètre sur votre application Freebox, disponible sur Android et iOS. Pour cela, il faut simplement cliquer sur le petit bouton “i” en haut à droite de l’écran de la caméra, puis de trouver la fonctionnalité en bas de la liste qui se présentera ainsi.

Petite touche d’humour de la part de l’assistance pour le degré de sensibilité : ” Du niveau 4 (pour déclencher l’enregistrement au vol d’une mouche) au niveau 1 (pour enregistrer uniquement quand bébé fait des vocalises). “

Indication du niveau des piles du module sécurité

Le module sécurité est également équipé de piles pour qu’en cas de coupure de courant, l’alarme soit toujours active. Jusqu’à présent, difficile de jauger si les piles avaient été très utilisées ou non. Dorénavant, lorsque vous cliquerez sur “Système d’alarme” dans votre application Freebox, vous aurez l’indication du niveau de batterie restant du module sécurité.

Ainsi, avant de partir de chez vous pour une longue durée par exemple, il convient de jeter un oeil à cette section, afin de s’assurer que le système d’alarme fonctionnera en cas de coupure de courant. Pour changer les piles de votre module sécurité, il suffit de suivre ce tutoriel.