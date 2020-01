Mozilla Firefox permettra à ses utilisateurs de supprimer encore plus de données personnelles collectées par son navigateur

Suite à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi américaine, le navigateur web Firefox permettra dès demain à ses utilisateurs de contrôler encore mieux les données collectées.

L’équivalent du RGPD est entré en vigueur le 1er janvier dernier en Californie, et le navigateur a décidé d’aller plus loin que ses obligations législatives. Dans un billet de blog, il annonce que la majorité des données télémétriques stockées sur ses serveurs pourront être supprimées.

Si ces données sont surtout un moyen pour Firefox d’améliorer la sécurité et les performances du navigateur, le géant du web a décidé de faire preuve de bonne foi en permettant de supprimer ces données dans une mise à jour qui sera déployée le 7 janvier prochain.

Une manière également pour Firefox de mettre en avant sa position de navigateur s’inquiétant de la confidentialité des données de ses utilisateurs. Si les problématiques de sécurité sont de plus en plus au coeur des préoccupations des utilisateurs, il n’empêche que Google Chrome reste l’un des navigateurs les plus utilisés.

Via Clubic