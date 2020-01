01TV sera lancée ce soir sur les box de SFR, puis d’Orange et très bientôt chez Free

Une chaîne techno débarque ce soir sur les box de SFR,puis Orange et très bientôt chez Free

Depuis janvier 2013 François Sorel, Jérôme Colombain ainsi que l’ensemble de la rédaction de 01net.com proposent un large choix de vidéos dédiées aux nouvelles technologies, allant de programmes courts aux shows de 52 minutes de décryptage de l’actualité. Dorénavant, il est donc possible de suivre 01TV sur les box, en “live” mais aussi en replay.

01TV permet de retrouver les programmes phares produits par l’équipe : 01Hebdo, De Quoi J’me Mail, L’Ultra Haute Emission, 01Drive, Village Startup mais aussi les tests et les reportages de la rédaction, le meilleur des vidéos tech du web, et le programme court hebdomadaire animé par Jordan Caucino : Tech a Break.

« Lancer une chaîne TV linéaire est une étape logique pour 01net.com, déjà leader de l’info high-tech en vidéo sur le web. Notre objectif est d’accompagner les Français dans leur appropriation et leur apprentissage des nouvelles technologies où qu’ils soient, sur tous les supports. » a indiqué Christofer Ciminelli, directeur général adjoint de 01net. 1 01TV est disponible dès aujourd’hui sur le canal 241 des box SFR et à partir du 9 janvier sur le canal 141 des box Orange 01TV. Par ailleurs, François Sorel a indiqué tout récemment que les discussions avaient abouti avec Free et que la chaîne “allait “arriver très vite chez Free”

Un lancement en fanfare, en direct du CES de Las Vegas

La chaîne prend vie ce soir à 20h avec une émission spéciale suivie, toute la semaine, d’une série de lives en direct du salon CES de Las Vegas. Une émission inaugurale de deux heures, réunissant tous les journalistes et chroniqueurs de la chaîne, proposera un condensé de tous les programmes de la chaîne et, en même temps, un coup d’œil prospectif sur les grandes tendances attendues en 2020, marquera le début officiel des émissions. 01TV sera également, à partir du 7 janvier, en direct du plus grand salon high-tech du monde avec 1 heure de live quotidien du mardi 7 au vendredi 10 janvier. Comme chaque année, 01TV propose une émission quotidienne en direct de Las Vegas, chaque soir à 20h, à partir de ce mardi 7 janvier.

Détail des émissions qui seront diffusée sur la chaîne

La chaîne 01TV (ex 01netTV, créée en 2013) propose plusieurs émissions hebdomadaires :

01Hebdo, le magazine de la tech avec les journalistes de 01net (chaque jeudi)

De Quoi J’me Mail, les experts de la tech (chaque vendredi)

Tech a Break, le rendez-vous décalé de la tech (vendredi)

Et aussi des rendez-vous mensuels :

L’Ultra Haute Émission, consacrée aux séries

01Drive, sur les nouvelles mobilités connectées

Le Saviez-Vous ?, programme court consacré aux histoires insolites de la tech

Par ailleurs, 01TV enrichira progressivement sa grille de programmes, avec de nouvelles émissions et de nouvelles personnalités à l’antenne pour couvrir l’ensemble des sujets liés à l’innovation.