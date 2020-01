Free Mobile : face à la mobilisation, un nouveau pylône va en remplacer un autre et sera équipé pour la 5G

Free Mobile prévoit d’implanter un nouveau pylône 3G/4G/5G dans la ville de Quimper dans le Finistère. Dans le même temps, l’opérateur devrait désinstaller une antenne-relais au centre d’une polémique. De quoi ravir l’association militant pour son enlèvement.

Face à une mobilisation citoyenne récalcitrante, Free Mobile va abandonner son antenne-relais située sur la colline emblématique de Quimper. En remplacement, l’opérateur prévoit d’implanter un nouveau pylône d’une vingtaine de mètres supportant 6 antennes (700/900/1 800/2 100/2 600 MHz) et prêt à accueillir la 5G. Celui-ci devrait prendre place non loin du vélodrome, à la place d’un poteau d’éclairage à proximité d’une installation d’Orange, rapporte Le Télégramme.

Free souhaite débuter les travaux en mars prochain, pour une mise en service en mai 2020. Ce projet dont le dossier a été déposé en mairie, a été salué par le président de l’association réunissant les riverains de l’allée des Celtes. Ces derniers demandent depuis deux ans le démantèlement de deux pylônes perchées sur la colline Frugy sur lesquels sont installés également des émetteurs de Bouygues et SFR. Les antennes des deux opérateurs ont d’ailleurs été partiellement arrêtées en 2018 à la suite d’une alerte de l’ANFR. Egalement dans le viseur de l’association, le non-respect du périmètre de sécurité et la hauteur minimum de ces installations imposée par les Bâtiments de France dans la zone de protection de la cathédrale. Les riverains souhaitent désormais que SFR et Bouygues emboîtent le pas à Free.

Source : Le Télégramme