Mise à jour de Free-réseau, utile pour connaître l’état du réseau ADSL et fibre de Free

Envie d’être informé en temps réel de l’état du réseau dégroupé de Free et de tous les incidents de DSLAMs et autres équipements du réseau fibre optique de Free ? Le site de notre confrère Free-Reseau et son application mobile devrait vous plaire.

Tous deux ont reçu vendredi 3 janvier deux mises à jour. Le site internet est passé en version 4.3, “la détection des lignes en IPV6 a été améliorée pour le service Ma Ligne. De nombreux tickets ouverts sont en cours de traitement” indique le développeur. L’intégration des équipements IPV6 est quant à elle en cours.

L’application Android a également été mise à jour et corrige la carte avec Android 10. Celle-ci vous permet de suivre les éventuels incidents depuis votre smartphone. Très pratique lorsque votre Freebox perd la synchronisation pour vérifier s’il s’agit d’un problème qui touche votre NRA ou votre NRO.