Orange, Bouygues et SFR : explosion de la data et des appels 4G lors du Nouvel an

Pour le passage en 2020, les Français ont été nombreux à échanger et partager leurs vœux entre le 31 décembre 2019 et le 1er janvier 2020. Bilan, moins de SMS échangés et une explosion de la data !

Premier enseignement, Orange, SFR et Bouygues ont enregistré un baisse d’environ 7% des échanges de SMS lors du passage à 2020 au profit notamment des messageries instantanées telles que Whatsapp.

Chez l’opérateur historique, 102 millions de SMS ont été échangés entre le 31 décembre à 21h et le 1er janvier à 9h, soit trois fois plus qu’en temps normal. Chez SFR, les journées du 31 décembre et du 1er janvier (plage horaire plus large) ont vu passer 290 millions de SMS selon Ouest France. Bouygues enregistre 203 millions de textos sur les deux journées (-4,7%) avec un pic de près de 10 000 SMS envoyés chaque seconde à 0h05 le 1er janvier.

Si le volume reste globalement important cette année, des records ont été établis. La consommation de data a sans surprise explosé. Plus de 10 800 térabytes de data (+ 48%) consommés chez Bouygues, avec un pic de consommation en upload constaté à minuit, porté par des applis de messageries (Snapchat, WhatsApp, etc.) Un trafic de données multiplié par deux également pour Orange et de 35% pour SFR. Les trois opérateurs ont dans le même temps constaté une hausse des MMS envoyés, de 24% pour Orange et de 9% pour les autres. Enfin, le nombre d’appels en 4G (64,2 millions soit une hausse de 74%) a dépassé pour la première fois celui des appels sur les réseaux 2G / 3G chez Bouygues ( 61,5 millions d’appels, -15,3%).

Les pics de consommation ont été chez les opérateurs observés entre 21h et 2h du matin. Free n’a pas communiqué ses chiffres.