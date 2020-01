(Màj) Samsung officialise son smartphone Galaxy Note10 Lite

Samsung France vient d’officialiser le smartphone Galaxy Note10 Lite. Le constructeur a également annoncé l’arrivée prochaine des modèles Galaxy A51 et Galaxy A71 sur le marché français.

Mise à jour : Samsung nous a fourni les prix pour la France. Les Galaxy Note10 Lite, Galaxy A71 et Galaxy A51 coûteront ainsi 609, 479 et 379 euros respectivement.

Ayant fait l’objet de plusieurs fuites ces derniers temps, le Galaxy Note10 Lite est désormais officiel. Il débarquera d’ailleurs vers la mi-janvier en France, avec un choix parmi trois coloris Noir cosmos, Argent stellaire et Rouge cardinal. Reste toutefois à découvrir le prix. La firme sud-coréenne ne l’a pas encore communiqué.

Côté caractéristiques, il propose un chipset Exynos 9810 synonyme d’un processeur octa-core 2,7 GHz ici associé à 6 Go de RAM, un écran Super AMOLED 6,7 pouces FHD+, un capteur biométrique sous l’écran, un stockage 128 Go extensible par MicroSD, une gestion dual-SIM et une batterie 4 500 mAh rechargeable en 25 Watts. Pour la photo, on trouve trois capteurs 12 Mégapixels au dos et un module 32 Mégapixels dans un poinçon à l’avant. L’ensemble est orchestré par un système Android 10 coiffé de l’interface One UI 2, que l’on pourra d’ailleurs utiliser avec un stylet S Pen compatible Bluetooth.

En parallèle, Samsung a confirmé la commercialisation en France des Samsung Galaxy A51 et Samsung Galaxy A71 officialisés dernièrement. Ils arriveront fin janvier et début février respectivement. Là encore, les prix n’ont pas été précisés.

Pour rappel, le Galaxy A51 embarque un chipset Exynos 9611 avec jusqu’à 8 Go de RAM, un stockage jusqu’à 128 Go extensible par MicroSD et une batterie 4 000 mAh rechargeable en filaire en 15 Watts. Il propose un écran Super AMOLED 6,5 pouces FHD+ avec un lecteur d’empreintes sous la dalle. Pour la photo, on a un quadruple capteur 48 + 12 + 5 + 5 Mégapixels au dos, ainsi qu’un capteur 32 Mégapixels dans un poinçon à l’avant. Le Galaxy A71 permet de passer au chipset Snapdragon 730, à un écran 6,7 pouces (toujours en AMOLED et en Full HD+), à un capteur photo principal de 64 Mégapixels, à une batterie 4 500 mAh et à une charge filaire en 25 Watts. Tous les deux s’accompagneront de l’interface One UI 2.