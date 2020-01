Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter # 112

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Red by SFR ne perd pas le nord et ironise sur la grève de la RATP. Opération de sauvetage de sa campagne publicitaire !

Comme personne ne pourra voir notre nouvelle campagne d’affichage dans le métro, on vous l’affiche ici ! #FacileCommeRED pic.twitter.com/hg7WsoKse9 RED by SFR (@REDbySFR) January 3, 2020

Pendant ce temps, SFR voit la vie en 5G et commence sa communication dans le mobilier urbain. Mais sans fréquences et sans réseau pour le moment !

Assez surpris d’avoir vu ces derniers jours des publicités de SFR vantant les mérites de la #5G, alors même que les fréquences n’ont pas encore été attribuées. J’espère que le déploiement par les opérateurs sera autant en avance que leur communication sur le sujet 🙂 pic.twitter.com/Am9fG4kl48 Baptiste Hugot (@BaptisteHugot) January 3, 2020

Sans oublier ceux qui disent “La Free” au lieu de la Freebox !