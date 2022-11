Négocier avec son opérateur a du bon, des promos pour quels abonnés Freebox ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Quels abonnés doivent profiter de promotions ?

L’offre Freebox mini 4K n’est plus disponible en ligne même s’il est toujours possible d’y souscrire via les bornes par exemple. Mais Free ne laisse visiblement pas tomber totalement ce forfait puisque des abonnés Freebox Mini 4K qui ont souscrit à l’offre depuis moins d’un an, reçoivent une message de Free leur annonçant qu’ils bénéficient automatiquement d’une grosse promotion à l’issue de la première année à 15,99€/mois. L’opérateur de Xavier Niel annonce ainsi qu’au bout des 12 premiers mois, le tarif passera à 24,99€/mois sans engagement, et durant 1 an, au lieu de 34,99€/mois, soit l’offre box la moins chère du marché en deuxième année. Une bonne nouvelle pour ceux concernés, mais qui soulève toujours des questions par rapport aux opérations de fidélisation : qui doit en bénéficier ? Les abonnés plus récents ou les plus fidèles ?

Des belles paroles suffisent parfois à éviter de faire flamber sa facture

Des offres un peu plus chères après une montée en gamme de la Bbox Must. L’opérateur a lancé la semaine dernière sa toute nouvelle box compatible WiFi 6 pour son forfait milieu de gamme et en a profité pour revoir à la hausse les tarifs de ses offres fixes, avec une hausse de 1€ mensuels pour chaque offre. Cette augmentation concerne uniquement les nouveaux abonnés pour le moment, mais patbeu rappelle qu’avoir un peu de bagout et tomber sur le bon correspondant peut permettre une ristourne commerciale chez la plupart des opérateurs. Si vous souhaitez faire des économies, cela ne coûte rien d’essayer de négocier !

Gare aux retours d’expériences, croisez les sources !

Après avoir commencé à permettre à ses abonnés de migrer vers la Freebox Delta en octobre dernier en fonction des stocks disponibles, Free permet à présent à ses abonnés Freebox mini 4K de migrer vers la Freebox Pop. Une bonne nouvelle pour ceux souhaitant opter pour une box plus puissante, mais certains peuvent se questionner sur la qualité du player proposé. Il faut cependant rappeler qu’un seul retour d’expérience ne suffit pas : lisez-en plusieurs ! Même dans notre espace commentaires, plusieurs sons de cloches peuvent résonner.

En attendant, d’autres abonnés plus anciens sont encore invités à la patience …

Lancer une nouvelle fonctionnalité sur une sélection d’appareil, de l’amateurisme ?

Si vous y avez souscrit, pouvez-vous au moins y accéder ? La nouvelle offre Essentiel avec pub de Netflix est désormais disponible en France mais certains appareils ne sont pas encore compatibles. C’est par exemple le cas de l’Apple TV ou de la PlayStation 3 par exemple. Sur une page dédiée, l’assistance de la plateforme de SVOD récapitule les diverses plateformes où il est possible de bénéficier de cette nouvelle solution. Certains y voient cependant un manque de préparation de la part du service de streaming, qui n’est donc pas en mesure de proposer son offre partout et ce sans vraiment alerter les consommateurs souhaitant s’inscrire pour faire des économies.

Qui a craqué ?

Canal+ et TF1 se sont rabibochés et les chaînes de ce dernier sont revenus chez les abonnés de la filiale de Vivendi avec une annonce en fanfare directement auprès des clients concernés. Mais après deux mois de coupure, la question se pose chez les spectateurs : qui a craqué ? Les secrets des entreprises semblent attirer les curieux…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox