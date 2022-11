Free annonce une grosse baisse de prix pour certains abonnés Freebox Mini 4K

Si vous êtes abonnés Freebox Mini 4K en première année, Free peut vous faire bénéficier d’une jolie promo.

Nous vous annoncions la semaine dernière que Free avait supprimé son offre Freebox Mini 4K sur son site web. L’offre Freebox la moins chère n’est ainsi plus disponible en ligne même s’il est toujours possible d’y souscrire au téléphone par exemple.

Mais Free ne laisse visiblement pas tomber totalement ce forfait puisque des abonnés Freebox Mini 4K qui ont souscrit à l’offre depuis moins d’un an, reçoivent une message de Free leur annonçant qu’ils bénéficient automatiquement d’une grosse promotion à l’issue de la première année à 15,99€/mois. L’opérateur de Xavier Niel annonce ainsi qu’au bout des 12 premiers mois, le tarif passera à 24,99€/mois sans engagement, et durant 1 an, au lieu de 34,99€/mois, soit l’offre box la moins chère du marché en deuxième année. Aucune manipulation n’est demandée pour bénéficier automatiquement de cette baisse de prix.

Cette promotion est envoyée par Free via un SMS, mais il n’est pas précisé si tous les abonnés qui ont souscrit à l’offre Freebox Mini 4K au cours des 12 derniers mois y ont droit.

Merci à Jérôme

