Fibre : six candidats intéressés par le rachat des activités de Scopelec, sous-traitant d’Orange en difficulté

Placé en redressement judiciaire depuis septembre dernier, Scopelec attire les convoitises.

Après avoir perdu une partie de ses contrats avec Orange, l’un de ses principal sous-traitant Scopelec pourrait voir ses activités rachetées. D’après une source proche du dossier à l’AFP, 6 sociétés sont actuellement candidates pour racheter l’intégralité ou une partie des activités du premier groupe coopératif français et sous-traitant de l’opérateur historique pour les réseaux de fibre optique.

Ainsi, les sociétés Alsatis, Circet, Kyntus, Newscope, Solutions 30 et Foliateam ont présenté leurs offres de reprise en plan de cession au tribunal de commerce de Lyon pour Scopelec S.A et sa filiale indirecte Setelen. L’entreprise a en effet subi plusieurs revers avec pour point de départ la perte de la majeure partie de ses contrats avec Orange représentant 40% de son chiffre d’affaire. Si des solutions devaient être trouvées avec le gouvernement et l’opérateur historique pour arranger la situation, les fonds promis par Orange n’ont pas été apportés et l’entreprise s’est alors retrouvée en redressement judiciaire.

D’après l’avocat du comité économique et social de Setelen, seules deux offres globales proposées par Circet et Newscope sont actuellement intéressante pour le comité. L’offre de Circet (100.000EUR) est solide financièrement mais celle de Newscope (2EUR) est meilleure sur le plan social», puisqu’elle promet de sauvegarder plus d’emplois (250 environ sur près de 500 employés contre 175 côté Circet), explique-t-il. Cependant, «il faut que les salariés soient convaincus de prendre des parts sociales dans la Scop puisqu’une partie du financement repose là-dessus et ils ont été un peu refroidis par l’expérience scop chez Scopelec».

Source : Le Figaro

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox