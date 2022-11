Canal+ annonce à ses abonnés, au travers d’un mail, le retour des chaînes TF1 et des services associés

Les abonnés Canal+ retrouve les chaînes du Groupe TF1 dès aujourd’hui annonce la filiale de Vivendi à ses abonnés.

Nous vous informions vendredi que Canal+ avait enfin trouvé un accord avec TF1 pour la diffusion de ses chaînes et de son service de Replay. Après 2 mois et demi d’absence, c’est donc aujourd’hui que TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI font leur retour sur les différentes plateformes de Canal+ y compris myCanal et bien sûr l’univers Canal+ de la Freebox (à cette heure, les chaînes sont déjà disponibles). Quant à myTF1, le service de replay qui regroupe toutes ces chaînes ainsi que d’autres services, il fera son retour progressivement.

Le mail envoyé aujourd’hui aux abonnés Canal+ :

